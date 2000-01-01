11.01 21:19 MIGnews.com

В Сирии ликвидированы 10 боевиков "Аль-Каиды"

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В результате авиаударов в северной сирийской провинции Идлиб погибли, по меньшей мере, 10 боевиков "Аль-Каиды" в среду, 11 января, как сообщают мониторинговые группы.Операция была одной из последних в потоке целенаправленных атак против боевиков террористической группировки, отмечается в сообщении.Британская обсерватория по правам человека в Сирии сообщила, что, по меньшей мере, 10 человек были убиты, когда ракеты поразили два автомобиля и три мотоцикла в Серакиб, удерживаемую мятежниками цитадель провинции Идлиб.Обсерватория отмечает, что на данный момент не ясно, все ли погибшие были членами "Фронта Фатах аль-Шам", мощного крыла "Аль-Каиды" в Сирии. Боевики из других группировок могут быть в числе убитых, в том числе не являющиеся сирийцами.