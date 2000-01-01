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В Америке ураган сокрушил тысячелетнюю секвойю | Фото: calaverasbigtrees/Facebook11.01 22:32   MIGnews.com

В Америке ураган сокрушил тысячелетнюю секвойю

В Калифорнии упало одно из самых известных в США деревьев – Pioneer Cabin Tree. Гигантская секвойя прославилась туннелем в стволе, который был достаточно широк, чтобы через него проехал автомобиль.

Дерево было повалено бурей, оказавшейся сильнейшей за последние десять лет. Возраст секвойи, также известной как Дерево-туннель, как считается, превышал тысячу лет.

Туннель был проделан в основании гигантской секвойи в 1980 году, чтобы привлечь туристов в парк больших деревьев Калаверас. Буря оказалась слишком сильной для нее, говорится в сообщении администрации парка в Facebook.

Под сообщением с фотографией рухнувшего дерева, которую сделал волонтер Джим Олдей, появилось около 2 тысяч комментариев.
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