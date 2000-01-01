Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com






www.roscosmos.ru 12.01 06:24   MIGnews.com

Роскосмос назвал причины аварии "Прогресса"

Наиболее вероятной причиной аварии космического грузовика "Прогресс МС-04" стало попадание посторонних частиц в насос третьей ступени ракеты. Такие данные обнародовал Роскосмос.

" Наиболее вероятная причина аварии – вскрытие бака "О" третьей ступени РН в результате воздействия элементов, возникших при разрушении двигателя 11Д55 вследствие возгорания и дальнейшего разрушения насоса окислителя. Причиной возгорания насоса окислителя могло стать возможное попадание посторонних частиц в полость насоса либо возможное нарушение технологии сборки двигателя, – отмечает пресс-служба Роскосмоса.

В связи с аварией в корпорации намерены провести дополнительные мероприятия, чтобы обеспечить безопасность запуска "Прогресса МС-05".

Комиссия по расследованию причин аварии начала работу 2 декабря и закончила ее 11 января. Работа комиссии несколько раз продлевалась.

Грузовой космический корабль "Прогресс-МС-04", запущенный к МКС на ракете "Союз-У" 1 декабря, потерпел аварию в тот же день. ЧП произошло на высоте 190 километров над безлюдной гористой местностью Тувы. Большинство фрагментов ракеты и корабля сгорели в атмосфере, но часть из них упала на землю. В качестве одной из причин аварии назвали повреждение двигательной установки при нештатном отделении третьей ступени ракеты-носителя.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
07:31
Оперативники ХАМАСа прикинулись знойными женщинами
05:28
В музее в Уэльсе хранили боевые снаряды
04:27
Ученые: умение мужчин танцевать привлекает женщин
03:20
Ученые продвинулись в борьбе с аутизмом
02:20
Министр иностранных дел выдумал в Америке новую страну
01:37
В Стамбуле уличных животных начали впускать в кафе и бутики
00:15
20-летний британец скоро станет мамой
23:30
Травля Аллы Пугачевой набирает обороты
22:32
В Америке ураган сокрушил тысячелетнюю секвойю
21:53
Белый дом: "Доклад разведки выходит за рамки кибер-атак"
21:19
В Сирии ликвидированы 10 боевиков "Аль-Каиды"
20:51
МИД: Парижский саммит - это как свадьба без невесты и жениха
19:56
Трамп прокомментировал свои отношения с Путиным
19:20
В Дамаске договорились о ремонте водяного компрессора
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100
Система Orphus