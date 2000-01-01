12.01 06:24 MIGnews.com

Роскосмос назвал причины аварии "Прогресса"

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Наиболее вероятной причиной аварии космического грузовика "Прогресс МС-04" стало попадание посторонних частиц в насос третьей ступени ракеты. Такие данные обнародовал Роскосмос." Наиболее вероятная причина аварии – вскрытие бака "О" третьей ступени РН в результате воздействия элементов, возникших при разрушении двигателя 11Д55 вследствие возгорания и дальнейшего разрушения насоса окислителя. Причиной возгорания насоса окислителя могло стать возможное попадание посторонних частиц в полость насоса либо возможное нарушение технологии сборки двигателя, – отмечает пресс-служба Роскосмоса.В связи с аварией в корпорации намерены провести дополнительные мероприятия, чтобы обеспечить безопасность запуска "Прогресса МС-05".Комиссия по расследованию причин аварии начала работу 2 декабря и закончила ее 11 января. Работа комиссии несколько раз продлевалась.Грузовой космический корабль "Прогресс-МС-04", запущенный к МКС на ракете "Союз-У" 1 декабря, потерпел аварию в тот же день. ЧП произошло на высоте 190 километров над безлюдной гористой местностью Тувы. Большинство фрагментов ракеты и корабля сгорели в атмосфере, но часть из них упала на землю. В качестве одной из причин аварии назвали повреждение двигательной установки при нештатном отделении третьей ступени ракеты-носителя.