11.01 19:20 MIGnews.com

В Дамаске договорились о ремонте водяного компрессора

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Губернатор сирийской провинции Дамаск заявил в среду, 11 января, что правительство договорилось с мятежниками в районе Вади Барада о прибытии ремонтной службы, чтобы восстановить поврежденную пружину в водяном компрессоре, который снабжает водой столицу, как сообщает государственное телевидение.Водяной компрессор был выведен из эксплуатации в конце декабря. В результате поломки 70% жителей Дамаска и прилегающих районов были лишены воды.Напомним, что президент Сирии Башар Асад заявил о готовности к переговорам по урегулированию сирийского конфликта в Астане, передает агентство SANA.Ранее сообщалось, что переговоры по поводу Сирии в Астане начнутся 23 января.