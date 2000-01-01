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В Дамаске договорились о ремонте водяного компрессора | Фото: Thinkstock11.01 19:20   MIGnews.com

В Дамаске договорились о ремонте водяного компрессора

Губернатор сирийской провинции Дамаск заявил в среду, 11 января, что правительство договорилось с мятежниками в районе Вади Барада о прибытии ремонтной службы, чтобы восстановить поврежденную пружину в водяном компрессоре, который снабжает водой столицу, как сообщает государственное телевидение.

Водяной компрессор был выведен из эксплуатации в конце декабря. В результате поломки 70% жителей Дамаска и прилегающих районов были лишены воды.

Напомним, что президент Сирии Башар Асад заявил о готовности к переговорам по урегулированию сирийского конфликта в Астане, передает агентство SANA.

Ранее сообщалось, что переговоры по поводу Сирии в Астане начнутся 23 января.
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