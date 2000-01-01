В Дамаске договорились о ремонте водяного компрессора
Губернатор сирийской провинции Дамаск заявил в среду, 11 января, что правительство договорилось с мятежниками в районе Вади Барада о прибытии ремонтной службы, чтобы восстановить поврежденную пружину в водяном компрессоре, который снабжает водой столицу, как сообщает государственное телевидение.
Водяной компрессор был выведен из эксплуатации в конце декабря. В результате поломки 70% жителей Дамаска и прилегающих районов были лишены воды.
Напомним, что президент Сирии Башар Асад заявил о готовности к переговорам по урегулированию сирийского конфликта в Астане, передает агентство SANA.
Ранее сообщалось, что переговоры по поводу Сирии в Астане начнутся 23 января.