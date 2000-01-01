Беженцев в Германии стало втрое меньше

Число соискателей статуса беженца в Германии снизилось в прошлом году практически втрое. Как сообщает "Би-би-си", ссылаясь на заявление министра внутренних дел страны Томаса де Мезьера, в 2016 году за этим статусом обратились 280 тысяч человек против 890 тысяч годом ранее.
Де Мезьер объяснил снижение притока беженцев сделкой между ЕС и Турцией, а также перекрытием популярного у беженцев пути к Германии через Балканы: из-за миграционного кризиса многие государства на полуострове закрыли свои границы.
Агентство Associated Press добавляет, что многие люди, которые прибыли в страну в 2015 году, подали заявление на получение статуса беженца лишь в 2016 году. То есть, количество людей, реально въехавших в Германию в прошлом году, может быть еще ниже.