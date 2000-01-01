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Беженцев в Германии стало втрое меньше 11.01 15:10   MIGnews.com

Беженцев в Германии стало втрое меньше

Число соискателей статуса беженца в Германии снизилось в прошлом году практически втрое. Как сообщает "Би-би-си", ссылаясь на заявление министра внутренних дел страны Томаса де Мезьера, в 2016 году за этим статусом обратились 280 тысяч человек против 890 тысяч годом ранее.

Де Мезьер объяснил снижение притока беженцев сделкой между ЕС и Турцией, а также перекрытием популярного у беженцев пути к Германии через Балканы: из-за миграционного кризиса многие государства на полуострове закрыли свои границы.

Агентство Associated Press добавляет, что многие люди, которые прибыли в страну в 2015 году, подали заявление на получение статуса беженца лишь в 2016 году. То есть, количество людей, реально въехавших в Германию в прошлом году, может быть еще ниже.

Как сообщалось ранее, в 2016 году Германию покинули и вернулись на родину около 55 тысяч мигрантов, преимущественно выходцев с Западных Балкан.
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