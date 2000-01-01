11.01 14:29 MIGnews.com

В США впервые приговорили к казни за расизм

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Жюри присяжных признало 23-летнего Дилана Руфа виновным в убийстве девяти афроамериканцев в церкви города Чарлстон, штат Южная Каролина, которых он расстрелял в июне 2015 года. Как сообщает агентство AFP, Руфа приговорили к смертной казни. Обсуждение жюри длилось около трех часов.Отмечается, что сам подсудимый во время оглашения вердикта никаких эмоций не проявил, даже несмотря на то, что прежде предлагал признать свою вину в обмен на более мягкий приговор."Сегодня состоящее из сверстников Руфа жюри присяжных рассмотрело его действия в тот судьбоносный день. Они вынесли вердикт, который привлечет его к ответственности за его решения", - заявила прокурор Лоретта Линч, отметив, что массовое убийство Руф совершил из-за цвета кожи своих жертв.Стоит отметить, что ранее Дилана Руфа уже признали виновным по трем десяткам обвинений, включая совершение преступления на почве расизма. Таким образом, он стал первым американцем, приговоренным к высшей мере наказания за нарушение федерального закона о запрете расизма.