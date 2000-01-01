11.01 13:10 MIGnews.com

ИГИЛ и талибы объявили друг другу джихад

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Афганское радикальное движение “Талибан” и террористическая группировка “Исламское государство” (запрещена в РФ) объявили друг другу джихад – “священную войну”.Как передает радиостанция “Машаль“ со ссылкой на главу управления полиции афганской провинции Гельменд, документы, подтверждающие это, имеются у правоохранительных органов.Ранее сообщалось о столкновениях талибов с боевиками ИГИЛ в провинциях Нангархар и Забуль.В настоящее время “Талибан“ контролирует значительную территорию в сельских районах Афганистана и пытается завладеть крупными городами. При этом в стране начала активизироваться группировка ИГИЛ.