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скриншот с видео YouTube 11.01 13:10   MIGnews.com

ИГИЛ и талибы объявили друг другу джихад

Афганское радикальное движение “Талибан” и террористическая группировка “Исламское государство” (запрещена в РФ) объявили друг другу джихад – “священную войну”.

Как передает радиостанция “Машаль“ со ссылкой на главу управления полиции афганской провинции Гельменд, документы, подтверждающие это, имеются у правоохранительных органов.

Ранее сообщалось о столкновениях талибов с боевиками ИГИЛ в провинциях Нангархар и Забуль.

В настоящее время “Талибан“ контролирует значительную территорию в сельских районах Афганистана и пытается завладеть крупными городами. При этом в стране начала активизироваться группировка ИГИЛ.
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