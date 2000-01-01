11.01 12:15 MIGnews.com

В ОАЭ приспустят флаги после гибели пяти дипломатов

Поделиться

Все по теме

Комментарии

В ОАЭ на три дня приспустят флаги на зданиях министерств и госучреждений в знак траура по погибшим во время теракта в афганской провинции Кандагар пяти дипломатам. Такой указ издал президент страны Халифа бен Зейд Аль Нахайян.Глава государства выразил “печаль и глубокую скорбь от потери невинных сынов Отчизны…, которые были уполномочены для осуществления гуманитарных и образовательных проектов в Афганистане”, - передает Эмиратское агентство новостей.Теракт в Кандагаре произошел в минувший вторник. Взрыв прогремел в гостевом доме губернатора провинции, в результате погибли 11 человек, еще 16 пострадали. Среди раненых был посол ОАЭ и сам губернатор.