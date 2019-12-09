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США: Иран стоит за `изощренными` атаками на базы в Ираке | Фото:10.12 09:00   MIGnews.com

США: Иран стоит за "изощренными" атаками на базы в Ираке

Правительство США считает, что Иран стоит за серией ракетных ударов по объектам в Ираке.

Об этом в комментарии CNN сообщили официальные лица США.

За последние пять недель было совершено девять ракетных ударов по иракским объектам, на которых размещены американские войска, причем последняя произошла в понедельник.

"Мы серьезно относимся к этим инцидентам, как и наши партнеры в иракских силах безопасности, которые расследуют происшествия. Мы ясно дали понять, что нападения на США, персонал и объекты Коалиции – недопустимы, и мы сохраняем за собой право защищать себя. Силы США действуют в Ираке по приглашению правительства для поддержки иракских сил против ISIS", – подчеркнул представитель Пентагона Шон Робертсон.

В ходе последнего нападения в понедельник четыре ракеты попали в военную учебную базу возле международного аэропорта Багдада, где американские войска обучают сотрудников Иракской контртеррористической службы. Никто из американцев не пострадал, шесть сотрудников сил безопасности Ирака были ранены.

После нападения иракские военные обыскали этот район и обнаружили пикап возле базы с ракетной установкой. Еще одна атака была совершена в четверг, когда ракеты приземлились возле авиабазы "Балад".

"Мы ждем доказательств. Я бы сказал, что есть большая вероятность, что за этим стоит Иран", – сказал помощник госсекретаря США по Ближнему Востоку Дэвид Шенкер.

По словам одного из официальных лиц, типы ракет становятся все "более изощренными". Атаки на аэропорт и на авиабазу Аль-Асад были совершены 122-мм ракетами, которые могут быть запущены с большей дальности и из сложных импровизированных систем. Ранее использовался 107-миллиметровый вариант, который обладает меньшей взрывной силой.


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