10.12 06:52 MIGnews.com

Шоссе №4 блокировано после страшной аварии

כך נראה הרכב ממנו חולץ הפצוע@hadasgrinberg

(צילום: תיעוד מבצעי מד"א) pic.twitter.com/0mT2L1ViTJ — כאן חדשות (@kann_news) December 10, 2019

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Минувшей ночью машина, ехавшая по шоссе №4 врезалась в грузовик близ перекрестка Хадарим.В результате столкновения машина загорелась. 30-летний водитель был блокирован в машине. Его удалось извлечь из кабины. Он, в критическом состоянии, эвакуирован в больницу Меир.50-летний водитель грузовика не пострадал.Шоссе№4 блокировано в районе Хадарим в обоих направлениях.Через некоторое время частный автомобиль столкнулся с грузовиком на шоссе №6 в районе Ницаней Оз. Водитель автомобиля получил ранения средней степени тяжести.