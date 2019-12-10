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Шоссе №4 блокировано после страшной аварии 10.12 06:52   MIGnews.com

Шоссе №4 блокировано после страшной аварии

Минувшей ночью машина, ехавшая по шоссе №4 врезалась в грузовик близ перекрестка Хадарим.

В результате столкновения машина загорелась. 30-летний водитель был блокирован в машине. Его удалось извлечь из кабины. Он, в критическом состоянии, эвакуирован в больницу Меир.



50-летний водитель грузовика не пострадал.

Шоссе№4 блокировано в районе Хадарим в обоих направлениях.

Через некоторое время частный автомобиль столкнулся с грузовиком на шоссе №6 в районе Ницаней Оз. Водитель автомобиля получил ранения средней степени тяжести.


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