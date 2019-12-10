10.12 06:52 MIGnews.com
Шоссе №4 блокировано после страшной аварии
Минувшей ночью машина, ехавшая по шоссе №4 врезалась в грузовик близ перекрестка Хадарим.
В результате столкновения машина загорелась. 30-летний водитель был блокирован в машине. Его удалось извлечь из кабины. Он, в критическом состоянии, эвакуирован в больницу Меир.
50-летний водитель грузовика не пострадал.
Шоссе№4 блокировано в районе Хадарим в обоих направлениях.
Через некоторое время частный автомобиль столкнулся с грузовиком на шоссе №6 в районе Ницаней Оз. Водитель автомобиля получил ранения средней степени тяжести.
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