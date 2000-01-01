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Террористы атаковали отель в Сомали | Фото:11.12 07:03   MIGnews.com

Террористы атаковали отель в Сомали

Вооруженные боевики террористической группировки "Аль-Шабааб" во вторник, 10 декабря, напали на гостиницу в столице Сомали возле президентской резиденции, сообщили местные власти.

"Мы думали, что они полицейские, но они начали бросать гранаты и обстреливать нас, когда они приблизились, и поэтому мы вели перестрелку у ворот отеля", - сказал Reuters сотрудник полиции, который назвал себя только Ахмедом. Военный представительтеррористов Абдиазиз Абу Мусаб сказал, что бойцы группы находились в гостиничном комплексе возле президентского дворца. "Комплекс является домом для вражеских чиновников", - сказал он.

Аль-Шабааб, который когда-то контролировал большую часть страны, был вынужден покинуть Могадишо в 2011 году и с тех пор потерял большинство других своих опорных пунктов. Но его бойцы регулярно атакуют объекты в Сомали и соседней Кении.


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