11.12 05:52 MIGnews.com

В Болгарии приговорили 14 сторонников ИГИЛ

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Во вторник, 10 декабря, болгарский суд приговорил радикального исламиста - имама Ахмеда Муссу и 13 других болгар к распространению религиозной ненависти и подстрекательства к войне в поддержку боевиков "Исламского государства".Судебный процесс против Муссы и его сторонников начался в 2016 году после расследования.Мусса, который уже четыре года находится в тюрьме за распространение радикального ислама, был приговорен областным судом в южном городе Пазарджик к 8 с половиной годам заключения.Его сторонники, мужчины из южных городов Пловдив, Пазарджик и Асеновград, были приговорены к тюремному заключению на срок от одного года до трех с половиной лет. Единственная женщина в группе получила условный срок.В конце 2014 года, после рейдов в более чем 40 домах и мечети на юге Болгарии, следователи обнаружили большое количество символики "Исламского государства".Прокуроры утверждают, что Мусса, бывший христианин цыганского происхождения, принявший ислам в 2000 году во время работы в Вене, проповедовал под флагами ИГИЛ. Его группа пыталась набрать бойцов в ряды террористов.Болгария поддержала возглавляемую США коалицию, борющуюся с "Исламским государством", но не приняла активной военной роли. Мусульмане составляют около 12 процентов 7-миллионного населения Болгарии, и большинство из них принадлежит к многовековой общине, в основном этническим туркам.