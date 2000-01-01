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В Болгарии приговорили 14 сторонников ИГИЛ | Фото:11.12 05:52   MIGnews.com

В Болгарии приговорили 14 сторонников ИГИЛ

Во вторник, 10 декабря, болгарский суд приговорил радикального исламиста - имама Ахмеда Муссу и 13 других болгар к распространению религиозной ненависти и подстрекательства к войне в поддержку боевиков "Исламского государства".

Судебный процесс против Муссы и его сторонников начался в 2016 году после расследования.

Мусса, который уже четыре года находится в тюрьме за распространение радикального ислама, был приговорен областным судом в южном городе Пазарджик к 8 с половиной годам заключения.

Его сторонники, мужчины из южных городов Пловдив, Пазарджик и Асеновград, были приговорены к тюремному заключению на срок от одного года до трех с половиной лет. Единственная женщина в группе получила условный срок.

В конце 2014 года, после рейдов в более чем 40 домах и мечети на юге Болгарии, следователи обнаружили большое количество символики "Исламского государства".

Прокуроры утверждают, что Мусса, бывший христианин цыганского происхождения, принявший ислам в 2000 году во время работы в Вене, проповедовал под флагами ИГИЛ. Его группа пыталась набрать бойцов в ряды террористов.

Болгария поддержала возглавляемую США коалицию, борющуюся с "Исламским государством", но не приняла активной военной роли. Мусульмане составляют около 12 процентов 7-миллионного населения Болгарии, и большинство из них принадлежит к многовековой общине, в основном этническим туркам.


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