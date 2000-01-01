10.12 15:04 MIGnews.com
Ушла из жизни вокалистка Roxette Мари Фредрикссон
В возрасте 61 года умерла вокалистка шведской группы Roxette Мари Фредрикссон. В пресс-релизе говорится, что Фредрикссон скончалась у себя дома утром 9 декабря после 17-летней борьбы с раком.
Roxette была основана в 1986 году и стала одной из самых успешных шведских групп в мире. Кроме этого, у Фредрикссон была успешная сольная карьера.
Последний альбом, "NU", она выпустила в 2013 году, сообщает Expressen
со ссылкой на менеджера группы..
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