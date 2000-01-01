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Извержение вулкана в Новой Зеландии: число жертв достигло 8 | Фото:10.12 15:48   MIGnews.com

Извержение вулкана в Новой Зеландии: число жертв достигло 8

Количество погибших в результате извержения вулкана на Белом острове в Новой Зеландии увеличилось до шести.

По данным полиции, один пострадавший скончался в больнице от сильных ожогов.

"Полиция может подтвердить, что еще один человек умер после извержения на Белом острове, в результате чего официальные потери достигли шести", – сказано в сообщении.

Более того, восемь человек, которые считаются пропавшими без вести, считаются мертвыми.


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