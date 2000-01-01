10.12 15:48 MIGnews.com
Извержение вулкана в Новой Зеландии: число жертв достигло 8
Количество погибших в результате извержения вулкана
на Белом острове в Новой Зеландии увеличилось до шести.
По данным полиции, один пострадавший скончался в больнице от сильных ожогов.
"Полиция может подтвердить, что еще один человек умер после извержения на Белом острове, в результате чего официальные потери достигли шести", – сказано в сообщении.
Более того, восемь человек, которые считаются пропавшими без вести, считаются мертвыми.
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