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Дело об экстрадиции секс-преступницы Лейфер затягивается | Фото:10.12 13:45   MIGnews.com

Дело об экстрадиции секс-преступницы Лейфер затягивается

Секс-преступница Малка Лейфер не будет экстрадирована в Австралию как минимум до января.

Об этом стало известно 10 декабря на очередном слушании, передает The Times of Israel.

Защита преступницы утверждает, что Лейфер не в себе, потому не может предстать перед судом в Австралии. Тем временем, психиатр, который так и не явился в суд, просил больше времени для наблюдения за Малкой.

Судья объявил, что медицинская комиссия должна будет до 10 января вынести свою рекомендацию, следующее слушание состоится 14 января.

Обвинители секс-преступницы ответили, что с нетерпением ожидали даты суда, а то, что сейчас происходит, лишено какого-либо смысла.

"Пока мы находимся в напряжении и беспокойстве, государственные власти пренебрегают этим делом, а экстрадиция откладывается. Нас тошнит от беспокойства. Три месяца в ожидании", – сказали обвинители.




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