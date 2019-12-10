Дело об экстрадиции секс-преступницы Лейфер затягивается

Защита преступницы утверждает, что Лейфер не в себе, потому не может предстать перед судом в Австралии. Тем временем, психиатр, который так и не явился в суд, просил больше времени для наблюдения за Малкой.
Судья объявил, что медицинская комиссия должна будет до 10 января вынести свою рекомендацию, следующее слушание состоится 14 января.
Обвинители секс-преступницы ответили, что с нетерпением ожидали даты суда, а то, что сейчас происходит, лишено какого-либо смысла.
"Пока мы находимся в напряжении и беспокойстве, государственные власти пренебрегают этим делом, а экстрадиция откладывается. Нас тошнит от беспокойства. Три месяца в ожидании", – сказали обвинители.
We feel sick with anxiety. 3 months waiting for this day. Adjourned - Jan 14 because the psychiatrists were unaware of hearing today. Who didn't get the memo? Was this intentional? Another nerve-wracking month. We don't understand why this happening, but it doesn't make sense