Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Джунгли Тель-Авива: 10-20 раненых электровелосипедами в день 10.12 13:19   MIGnews.com

Джунгли Тель-Авива: 10-20 раненых электровелосипедами в день

Джунгли Тель-Авива: 10-20 раненых электровелосипедами в день

Газета The Globes, на фоне полного бездействия властей, начала проект публикации количества пострадавших в Тель-Авиве в результате аварий, в которых замешаны электровелосипеды и электросамокаты.

Статистика публикуется с 18 ноября.

Проект осуществляется совместно с больницей Ихилов, которой происходящее именуют “настоящей эпидемией”.

Только за последние две недели в Ихилов поступили 160 (!) раненных в результате подобных аварий. В прошлые выходные электровелосипедами были сбиты 27 человек.

Вера, 9 декабря, в Ихилов поступили 9 человек - четверо упавших с самокатов, трое в электровелосипедов и двое пешеходов. Среди пострадавших - 83-летний мужчина, находящийся в средне-тяжелом состоянии, и мальчик 13 лет. 8 декабря в больницу поступили 129 человек, из них 15 ехавших на электросамокатах. Трем сделали операции. 19-летний юноша госпитализирован в крайне-тяжелом состоянии.

Следует учитывать, что Globes публикует только статистику Ихилов - без данных других больниц, больничных касс, поликлиник и т.п. и только в одном израильском городе.

Достаточно встать на любом бойком перекрестке в Тель-Авиве чтобы понять, в чем причины происходящего - игнорирование красного света на светофорах, езда по пешеходным переходам, гонки по тротуарам - иногда вдвоем или втроем на одном самокате, с полным пренебрежением к безопасности пешеходов, среди которых - пожилые люди и дети, отсутствие шлемов, езда по встречной полосе, езда во втором, третьем, четвертом ряду скоростных шоссе, запрещенные маневры. Все эти нарушения, за которые обычные водители автомобилей и мотоциклов могут быть наказаны штрафами или даже лишиться прав совершаются в полной безнаказанности.

При этом те, кто платит за безответственность  владельцев средств двухколесного транспорта с электромотором и властей являются все граждане Израиля - в том числе те, кто является жертвами подобных аварий. Пострадавших от своей и чужой глупости лечат и оперируют в больницах за государственный счет, то есть, за счет налогоплательщиков а не на средства страховых компаний, как это происходит в случаях с ДТП. 


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
14:04
4-кратный олимпийский чемпион РФ Тихонов оценил решение WADA
13:45
Дело об экстрадиции секс-преступницы Лейфер затягивается
13:18
Стрельба в Чехии: преступник совершил самоубийство
13:00
Народы Ближнего Востока хотят мира с Израилем
12:39
Амир Перец: моя цель — арабы и харедим
12:12
Кац-Ирану: никакая угроза нас не остановит
11:59
Стрельба в чешской больнице: шесть погибших
11:52
К вопросу о Соглашении о ненападении
11:51
Певец Шнуров - исполкому WADA: Мы тут бомбу смастерили
11:44
Саар: я поддержу Нетаниягу
11:41
"Я это заслужил": Суицид вице-губернатора Тамбовской обл.
11:37
Исрадон: выбери подарок правильно
11:31
Умер экс-мэр Москвы Юрий Лужков
10:48
Первый прямой рейс из Тель-Авива в Мельбурн: озвучены сроки
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus