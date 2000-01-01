10.12 13:19 MIGnews.com

Джунгли Тель-Авива: 10-20 раненых электровелосипедами в день

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Джунгли Тель-Авива: 10-20 раненых электровелосипедами в деньГазета The Globes, на фоне полного бездействия властей, начала проект публикации количества пострадавших в Тель-Авиве в результате аварий, в которых замешаны электровелосипеды и электросамокаты.Статистика публикуется с 18 ноября.Проект осуществляется совместно с больницей Ихилов, которой происходящее именуют “настоящей эпидемией”.Только за последние две недели в Ихилов поступили 160 (!) раненных в результате подобных аварий. В прошлые выходные электровелосипедами были сбиты 27 человек.Вера, 9 декабря, в Ихилов поступили 9 человек - четверо упавших с самокатов, трое в электровелосипедов и двое пешеходов. Среди пострадавших - 83-летний мужчина, находящийся в средне-тяжелом состоянии, и мальчик 13 лет. 8 декабря в больницу поступили 129 человек, из них 15 ехавших на электросамокатах. Трем сделали операции. 19-летний юноша госпитализирован в крайне-тяжелом состоянии.Следует учитывать, что Globes публикует только статистику Ихилов - без данных других больниц, больничных касс, поликлиник и т.п. и только в одном израильском городе.Достаточно встать на любом бойком перекрестке в Тель-Авиве чтобы понять, в чем причины происходящего - игнорирование красного света на светофорах, езда по пешеходным переходам, гонки по тротуарам - иногда вдвоем или втроем на одном самокате, с полным пренебрежением к безопасности пешеходов, среди которых - пожилые люди и дети, отсутствие шлемов, езда по встречной полосе, езда во втором, третьем, четвертом ряду скоростных шоссе, запрещенные маневры. Все эти нарушения, за которые обычные водители автомобилей и мотоциклов могут быть наказаны штрафами или даже лишиться прав совершаются в полной безнаказанности.При этом те, кто платит за безответственность владельцев средств двухколесного транспорта с электромотором и властей являются все граждане Израиля - в том числе те, кто является жертвами подобных аварий. Пострадавших от своей и чужой глупости лечат и оперируют в больницах за государственный счет, то есть, за счет налогоплательщиков а не на средства страховых компаний, как это происходит в случаях с ДТП.