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Атака в метро Санкт-Петербурга:организатору дали пожизненное 10.12 17:07   MIGnews.com

Атака в метро Санкт-Петербурга:организатору дали пожизненное

Западный окружной военный суд в Санкт-Петербурге приговорил к пожизненному заключению основного фигуранта дела о теракте в метро Петербурга 3 апреля 2017 Аброра Азимова, сообщили в зале суда. Азимов признан виновным в участии в террористическом сообществе, вовлечении в него, совершении теракта и изготовлении, хранении и перевозке взрывчатых веществ.

Азимов находился в связи с исполнителем теракта Акбарджоном Джалиловым, передавал ему деньги. Они поддерживали связь друг с другом по интернету и телефону, обсуждали детали готовящегося взрыва и подыскивали места для его совершения, пишут СМИ.

Всего по данному делу были арестованы 11 человек. Все они, кроме Азимова, получили от 19 до 28 лет лишения свободы. Азимов же является основным фигурантом дела. Тогда в ходе теракта погибли 15 человек, несколько десятков россиян были ранены.


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