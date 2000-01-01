10.12 11:41 MIGnews.com

"Я это заслужил": Суицид вице-губернатора Тамбовской обл.

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Обнародована предсмертная записка находившегося под следствием бывшего вице-губернатора Тамбовской области Глеба Чулкова."Я скупердяйничал везде и во всем: с друзьями, семьей, внуками. Хавал все в одно рыло и откладывал на черный день. Что это такое? Я не понимаю этого сейчас! Синдром жадности или еще что-то", - написал чиновник."Я с каждым днем все явнее признаю, что конченый человек и вообще человек ли. Мне кажется, самое худшее животное", - добавил Чулков.Бывший чиновник попытался найти виновных в том, что он оказался под следствием. В записке говорится, что на него "настучали"."Все человек 15-20, с кем я общался, уже презирали меня и работали с правоохранителями", - отметил он.Как написал Чулков, когда-то он считал, что счастье заключается в материальном благополучии. Оказавшись фигурантом уголовного дела, он осознал, что главное - это семья и друзья."Оглядываясь назад, я вижу пустую жизнь без моральных принципов и устоев. Ничего не отдавал. Ни людям, просящим у меня помощи", - заключил бывший чиновник.Заместителя губернатора Тамбовской области Глеба Чулкова задержали в середине октября. Мужчину подозревали в попытке мошенничества с целью хищения имущества комплекса "Рассказовский рынок". Позднее суд отправил его под домашний арест.8 декабря было найдено тело Глеба Чулкова. Его обнаружили под окнами многоэтажки, где он находился под домашним арестом.