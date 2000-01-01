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В Нидерландах снижен уровень террористической угрозы 10.12 15:10   MIGnews.com

В Нидерландах снижен уровень террористической угрозы

Нидерландское национальное антитеррористическое агентство (NCTV) снизило уровень угрозы теракта в стране впервые с 2013 года.

"Мы по-прежнему наблюдаем нападения джихадистов на Западе. Но ситуация несравнима с периодом 2015-2017 годов, когда мы наблюдали десятки атак в Европе ежегодно", - заявили в агентстве.

NCTV снизил уровень угрозы с четвертого уровня до третьего по пятибалльной шкале.

Теперь вероятность теракта перестала быть "реальной", и изменилась на "возможную", пишет EUObserver.

Самый высокий уровень террористической угрозы в Нидерландах был только в первые часы после нападения террориста в трамвае в Утрехте в марте.


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