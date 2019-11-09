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Ралли в Петах-Тикве: комик побил поклонника Нетаниягу | Фото:10.11 08:17   MIGnews.com

Ралли в Петах-Тикве: комик побил поклонника Нетаниягу

Известный израильский актер и комик Рами Веред подрался на ралли сторонников Биньямина Нетаниягу на площади Горен в Петах-Тикве.

Сотни сторонников Нетаниягу в минувшую пятницу собрались неподалеку от дома юридического советника правительства Авихая Мандельблитта, протестуя против предвзятости правоохранительной системы  в ходе расследований дел Нетаниягу.

Веред, большой ненавистник Нетаниягу, прибыл на ралли с съемочной группой ТВ. В ходе демонстрации один из протестующих приблизился к Вереду и начал орать: "Ты - маньяк, ты - сын тысячи шлюх, ты- ублюдок!" На это Веред ответил: “Х**, мусор, ноль”. После этого он нанес оппоненту удар кулаком в лицо - и тот рухнул на землю.





Веред поведал о своем опыте в твиттере: “Я приехал снять небольшой сюжет на площади Горен. неожиданно меня окружили люди, которые начали меня проклинать и толкать. Я получил удары и ответил. Два человека меня оттащили. Это очень неприятно, я впал в депрессию. Зря я туда поехал”.


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