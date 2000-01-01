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В Ицхаре поселенцы забросали полицейских камнями | Фото:10.11 21:34   MIGnews.com

В Ицхаре поселенцы забросали полицейских камнями

В воскресенье, 10 ноября, в поселок Ицхар были стянуты крупные силы полиции, чтобы задержать 21-летнего Нерия Зарога из-за запрета на его нахождение в Ицхаре. Запрет выпустили два месяца назад и его подписал генерал-майор Надав Падан. Тем не менее, Зарог отказался покинуть поселок.

Сотрудники полиции окружили дом, в котором, по данным правоохранительных органов, находился Нерия Зарог вместе с женой и двумя детьми.

Пресс-служба правоохранительных органов Иудеии и Самарии сообщила, что во время операции в Ицхаре поселенцы забросали сотрудников полиции и военнослужащих камнями и бутылками с краской.

Один из полицейских получил легкие ранения. Камнями также были повреждены машина пожарной службы и полицейский автомобиль.




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