10.11 21:34 MIGnews.com

В Ицхаре поселенцы забросали полицейских камнями

שלוש שעות לתחילת האירוע ביצהר, תיעוד ראשון מתוך הבית. נריה זארוג נראה אזוק כשכלים כבדים מנסרים את מבנה המתכת שזארוג כבל עצמו אליו pic.twitter.com/cPkE8IVNsY — אילת כהנא - ayelet kahana (@ayeletkahana) 10 ноября 2019 г.

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В воскресенье, 10 ноября, в поселок Ицхар были стянуты крупные силы полиции, чтобы задержать 21-летнего Нерия Зарога из-за запрета на его нахождение в Ицхаре. Запрет выпустили два месяца назад и его подписал генерал-майор Надав Падан. Тем не менее, Зарог отказался покинуть поселок.Сотрудники полиции окружили дом, в котором, по данным правоохранительных органов, находился Нерия Зарог вместе с женой и двумя детьми.Пресс-служба правоохранительных органов Иудеии и Самарии сообщила, что во время операции в Ицхаре поселенцы забросали сотрудников полиции и военнослужащих камнями и бутылками с краской.Один из полицейских получил легкие ранения. Камнями также были повреждены машина пожарной службы и полицейский автомобиль.