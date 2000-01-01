В Ицхаре поселенцы забросали полицейских камнями

В воскресенье, 10 ноября, в поселок Ицхар были стянуты крупные силы полиции, чтобы задержать 21-летнего Нерия Зарога из-за запрета на его нахождение в Ицхаре. Запрет выпустили два месяца назад и его подписал генерал-майор Надав Падан. Тем не менее, Зарог отказался покинуть поселок.
Сотрудники полиции окружили дом, в котором, по данным правоохранительных органов, находился Нерия Зарог вместе с женой и двумя детьми.
Пресс-служба правоохранительных органов Иудеии и Самарии сообщила, что во время операции в Ицхаре поселенцы забросали сотрудников полиции и военнослужащих камнями и бутылками с краской.
Один из полицейских получил легкие ранения. Камнями также были повреждены машина пожарной службы и полицейский автомобиль.
שלוש שעות לתחילת האירוע ביצהר, תיעוד ראשון מתוך הבית. נריה זארוג נראה אזוק כשכלים כבדים מנסרים את מבנה המתכת שזארוג כבל עצמו אליו pic.twitter.com/cPkE8IVNsY