Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Иран начал строительство нового ядерного реактора | Фото:10.11 20:39   MIGnews.com

Иран начал строительство нового ядерного реактора

В воскресенье, 10 ноября, Иран начал строительство второго атомного энергетического реактора на ззаводе в Бушере, об этом сообщают местные СМИ.

Власти начали заливать фундамент для основания реактора в воскресенье в присутствии журналистов в Бушере, примерно в 700 километрах к югу от столицы Ирана, Тегерана. На заводе производится 4,5% обогащенного урана, который Иран производит в обход ядерному соглашению.

Также сообщается, что Россия окажет помощь в строительстве нового реактора.

В субботу Иран заявил, что теперь начнет процесс обогащения урана до 5 процентов. Ядерное соглашение установило лимит обогащения урана в 3,67 процента.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
21:34
В Ицхаре поселенцы забросали полицейских камнями
21:13
Либерман: лидерские качества Нетаниягу и Ганца сомнительны
20:50
Внук Ицхака Рабина призвал Нетаниягу уйти в отставку
20:08
Начальник штаба ЦАХАЛа поздравил Беннетта с назначением
19:45
Суд вынес приговор грабителям, до смерти избившим раввина
19:21
Нир Хефец: мои показания - чистая правда
19:06
Tesla планирует расширить рынок электромобилей в Израиле
18:50
Хефец - судье: ты хочешь моей смерти
18:16
Мошенники выпрашивали у родителей Наамы Иссахар деньги
18:07
13-летнюю девочку заставляли оказывать интимные услуги
18:00
Техасская пара дожила до 211 лет на двоих
17:39
По всему Израилю вспыхивают пожары: издан новый указ
17:36
Арье Дери: Либерман сделал шаг навстречу пропасти
17:12
Еврейский пекарь запустил линию хлеба с каннабисом
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus