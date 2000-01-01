10.11 20:39 MIGnews.com

Иран начал строительство нового ядерного реактора

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В воскресенье, 10 ноября, Иран начал строительство второго атомного энергетического реактора на ззаводе в Бушере, об этом сообщают местные СМИ.Власти начали заливать фундамент для основания реактора в воскресенье в присутствии журналистов в Бушере, примерно в 700 километрах к югу от столицы Ирана, Тегерана. На заводе производится 4,5% обогащенного урана, который Иран производит в обход ядерному соглашению.Также сообщается, что Россия окажет помощь в строительстве нового реактора.В субботу Иран заявил, что теперь начнет процесс обогащения урана до 5 процентов. Ядерное соглашение установило лимит обогащения урана в 3,67 процента.