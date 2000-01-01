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Пожары в Австралии перешли в разряд `катастрофических` | Фото:11.11 07:08   MIGnews.com

Пожары в Австралии перешли в разряд "катастрофических"

Власти Австралии предупреждают о "катастрофическом" уровне пожароопасности в Сидней и Голубых горах. На момент заявления, в стране погибли три человек от лесных пожаров в районе Нового Южного Уэльса.

Пожарные службы заявляют, что высокие температуры, сильные ветры и низкая влажность делают условия еще более опасными, причем ситуация становится все хуже.

"Катастрофический - это самый высокий уровень пожароопасности. Дома не рассчитаны на то, чтобы выдерживать пожар в этих условиях", - заявили власти. В понедельник и вторник будет действовать общегосударственный "полный запрет на разведение костров". Впервые с момента введения рейтингов пожарной опасности в 2009 году было применено "катастрофическое" предупреждение.

В результате лесных пожаров в Новом Южном Уэльсе погибли три человека, и по меньшей мере 150 домов были разрушены. Более 30 человек получили ранения. Премьер-министр Скотт Моррисон высоко оценил работу пожарных, волонтеров и членов сообщества, но рассказал о трудностях впереди.




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