10.11 19:45 MIGnews.com

Суд вынес приговор грабителям, до смерти избившим раввина

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Королевский районный суд Житомира вынес приговор грабителям, которые жестко избили раввина Менахема Менделя Дейча три года назад, согласно сообщению Ynet в воскресенье.Две украинские женщины, которые были несовершеннолетними на момент избиения, были приговорены к семи годам тюрьмы. Обвиняемые также были оштрафованы на сумму около 4000 долларов, которые будут переданы семье раввина.Самый большой срок получил мужчина 1976 года рождения, ранее неоднократной судимый. Его приговорили к 11 годам лишения свободы. Еще один обвиняемый 1995 года рождения получил 9 лет.Раввин Дейч, служивший послом ХАБАД во Франции и Израиле, подвергся жестокому нападению на центральном железнодорожном вокзале в Житомире 8 октября 2016 года, через несколько дней после Рош ха-Шана.Обвиняемые забрали у него мобильный телефон и деньги и оставили его без сознания. Несколько часов спустя он был найден свидетелями в критическом состоянии и эвакуирован в местную больницу, где было установлено, что он получил серьезные травмы головы и черепно-мозговую травму. Он перенес операцию в больнице, но его состояние не улучшилось. Позже он был эвакуирован в больницу в Израиле, но скончался шесть месяцев спустя, в возрасте 64 лет.