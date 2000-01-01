10.11 17:39 MIGnews.com

По всему Израилю вспыхивают пожары: издан новый указ

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В воскресенье, 10 ноября, у города Цур-Хадасса в районе Иерусалима вспыхнул лесной пожар.Огонь быстро распространяется из-за сильных ветров. На месте происшествия работают 18 пожарных и спасательных команд, чтобы предотвратить распространение огня на окружающие общины.Кроме того, 15 пожарных команд борются с огнем, вспыхнувшим возле Эйн-Шемера на севере. Огонь не повредил дома, и на месте происшествия никто не пострадал.Еще один пожар вспыхнул недалеко от деревни Дохи в Афуле в воскресенье утром.Огонь распространился на близлежащий лес, и на место происшествия были вызваны четыре пожарных бригады и два подразделения добровольцев. Первая линия домов в селе была на короткое время эвакуирована, а позже жителям разрешили вернуться в свои дома.Начальник пожарной охраны Дуди Симчи этим утром издал приказ, запрещающий разжигание костров на открытых площадках до этого четверга из-за погодных условий.