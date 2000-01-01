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Профессор СПБГУ убил и расчленил свою студентку и любовницу | Фото:10.11 16:11   MIGnews.com

Профессор СПБГУ убил свою студентку и расчленил её труп

Профессор СПБГУ в Санкт-Петербурге признался в убийстве аспирантки и своей любовницы, после того как его нашли в реке Мойка в костюме Наполеона и с рюкзаком, в котором лежал травматический пистолет и, отрубленные по локоть, руки жертвы. 63-летний преподаватель истории, Олег Соколов, признался в жутком преступлении и объявил о готовности сотрудничать со следствием.

Сообщается, что он был доцентом кафедры истории и изучал Францию времен Наполеона. Коллеги рассказывали о том, что Соколов часто вел себя неадекватно и был одержим фигурой французского предводителя. Преподаватель даже называл свою возлюбленную Жозефиной.

"Он признал свою вину", - сказал адвокат Соколова Александр Почуев, добавив, что тот сожалеет о том, что сделал, и начал сотрудничать со следствием. Соколов, как сообщается, сообщил следователям, что он убил свою любовницу во время ссоры, а затем отпилил ей голову, руки и ноги. Также, по некоторой информации он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Преступник планировал избавиться от трупа девушки, а затем публично покончить жизнь самоубийством в костюме Наполеона. Почуев предположил, что Соколов мог испытывать стресс или эмоциональное расстройство.

Историк является автором книг о французском императоре Наполеоне Бонапарте и выступал в качестве исторического консультанта по нескольким фильмам.

Полиция обнаружила обезглавленное тело 24-летней Анастасии Ещенко, с которой Соколов являлся соавтором ряда работ у него дома.

Некоторые студенты описали Соколова как талантливого лектора, который говорил по-французски и мог выдавать себя за французского императора и его генералов. Другие же заявили о его неадекватности и о том, что несколько раз жаловались на него. По их словам, он просил называть себя "сир".

Соколов планировал покончить с собой в костюме Наполеона в Петропавловской крепости на глазах у туристов. С собой он хотел взять прощальное письмо, а дома оставить завещание.


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