10.11 12:29 MIGnews.com

Мужчина поджег себя в суде Беэр-Шевы

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Израильские СМИ сообщают о попытке самосожжения в здании окружного суда Беэр-Шева. 50-летний мужчина поджег сам себя.Медики MADA эвакуировали мужчину, состояние которого оценивается как тяжелое, в больницу Сорока.Адвокат Идо Парат, находившийся в здании суда, сообщил, что услышал крики и увидел людей, в панике бежавших из зала суда.Один из очевидцев рассказал корреспонденту канала КАН о том, что мужчина, прямо во время судебного заседания, облил себя бензином и поджег. В это время он что-то кричал, возможно, на французском.