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Сбивший ребенка в Йом Кипур: я его не видел 10.10 09:17   MIGnews.com

Сбивший ребенка в Йом Кипур: я его не видел

20-летний водитель из Рамле, сбивший 8-летнего мальчика на велосипеде в Йом Кипур, доставлен в окружной суд Тель-Авива. Пострадавший мальчик в результате полученных травм скончался в больнице.

Водитель прошел тест на содержание алкоголя и наркотиков в крови. Установлено, что он не находился под воздействием алкоголя.

Похороны погибшего мальчика, Итая Марги, состоятся сегодня, 10 октября.

Итай был сбит в тот момент, когда вместе с друзьями ехал в районе перекрестка улиц Жаботински и Дерех Намир. Друг Итая стал звать на помощь людей, находившихся на улице. К месту происшествия прибыли следователи дорожной полиции, которые начали расследовать обстоятельства инцидента.

Медик MADA Ноам Вайсбух, прибывший к месту происшествия рассказал6 “мы ехали по соседней улице в тот момент, когда получили сообщение о несчастии. Мальчик, сбитый машиной, лежал без сознания, без пульса и не дышал. Он получил тяжелую травму головы. Вместе с доктором, проходившим мимо. мы оказали ему первую помощь и в критическом состоянии эвакуировали его в больницу Ихилов. Врачи пытались спасти его жизнь, но были вынуждены констатировать смерть от полученных ранений”.

Водитель заявил следователям, что он “не видел ребенка”.

В школе, где учился мальчик все шокированы его смертью. Руководство направило в классы консультантов и психологов. Директор школы написала родителям: “мы получили это тяжелое и невероятное известие. После несчастья педагогический персонал и школа были соответственно подготовлены. Мы переживаем тяжелые часы. Возможны неожиданные реакции детей, слезы, крики, вопросы и боязнь остаться в одиночестве. Педагоги расскажут об этой ужасной новости в классах”.


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