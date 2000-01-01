10.10 09:17 MIGnews.com

Сбивший ребенка в Йом Кипур: я его не видел

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20-летний водитель из Рамле, сбивший 8-летнего мальчика на велосипеде в Йом Кипур, доставлен в окружной суд Тель-Авива. Пострадавший мальчик в результате полученных травм скончался в больнице.Водитель прошел тест на содержание алкоголя и наркотиков в крови. Установлено, что он не находился под воздействием алкоголя.Похороны погибшего мальчика, Итая Марги, состоятся сегодня, 10 октября.Итай был сбит в тот момент, когда вместе с друзьями ехал в районе перекрестка улиц Жаботински и Дерех Намир. Друг Итая стал звать на помощь людей, находившихся на улице. К месту происшествия прибыли следователи дорожной полиции, которые начали расследовать обстоятельства инцидента.Медик MADA Ноам Вайсбух, прибывший к месту происшествия рассказал6 “мы ехали по соседней улице в тот момент, когда получили сообщение о несчастии. Мальчик, сбитый машиной, лежал без сознания, без пульса и не дышал. Он получил тяжелую травму головы. Вместе с доктором, проходившим мимо. мы оказали ему первую помощь и в критическом состоянии эвакуировали его в больницу Ихилов. Врачи пытались спасти его жизнь, но были вынуждены констатировать смерть от полученных ранений”.Водитель заявил следователям, что он “не видел ребенка”.В школе, где учился мальчик все шокированы его смертью. Руководство направило в классы консультантов и психологов. Директор школы написала родителям: “мы получили это тяжелое и невероятное известие. После несчастья педагогический персонал и школа были соответственно подготовлены. Мы переживаем тяжелые часы. Возможны неожиданные реакции детей, слезы, крики, вопросы и боязнь остаться в одиночестве. Педагоги расскажут об этой ужасной новости в классах”.