Сбивший ребенка в Йом Кипур: я его не видел

Итай был сбит в тот момент, когда вместе с друзьями ехал в районе перекрестка улиц Жаботински и Дерех Намир. Друг Итая стал звать на помощь людей, находившихся на улице. К месту происшествия прибыли следователи дорожной полиции, которые начали расследовать обстоятельства инцидента.
Медик MADA Ноам Вайсбух, прибывший к месту происшествия рассказал6 “мы ехали по соседней улице в тот момент, когда получили сообщение о несчастии. Мальчик, сбитый машиной, лежал без сознания, без пульса и не дышал. Он получил тяжелую травму головы. Вместе с доктором, проходившим мимо. мы оказали ему первую помощь и в критическом состоянии эвакуировали его в больницу Ихилов. Врачи пытались спасти его жизнь, но были вынуждены констатировать смерть от полученных ранений”.
Водитель заявил следователям, что он “не видел ребенка”.
В школе, где учился мальчик все шокированы его смертью. Руководство направило в классы консультантов и психологов. Директор школы написала родителям: “мы получили это тяжелое и невероятное известие. После несчастья педагогический персонал и школа были соответственно подготовлены. Мы переживаем тяжелые часы. Возможны неожиданные реакции детей, слезы, крики, вопросы и боязнь остаться в одиночестве. Педагоги расскажут об этой ужасной новости в классах”.