10.10 20:57 MIGnews.com

Курды обстреляли мирные города Турции

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Курдские подразделения обстреляли пограничные с Сирией города Турции, в результате чего погибли 6 человек, среди которых 9-месячный ребенок.Еще почти 70 человек получили различные ранения, сообщает информационное агентство Reuters.Курды совершили минометные и ракетные обстрелы городов Акчакале, Джейланпынар и Нусайбин..В министерстве обороны Турции после обстрела сообщили, что вооруженные силы обнаружили и уничтожила боевиков, обстрелявших гражданских лиц.