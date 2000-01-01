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Курды обстреляли мирные города Турции | Фото:10.10 20:57   MIGnews.com

Курды обстреляли мирные города Турции

Курдские подразделения обстреляли пограничные с Сирией города Турции, в результате чего погибли 6 человек, среди которых 9-месячный ребенок.

Еще почти 70 человек получили различные ранения, сообщает информационное агентство Reuters.

Курды совершили минометные и ракетные обстрелы городов Акчакале, Джейланпынар и Нусайбин..

В министерстве обороны Турции после обстрела сообщили, что вооруженные силы обнаружили и уничтожила боевиков, обстрелявших гражданских лиц.


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