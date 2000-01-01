10.10 19:25 MIGnews.com

Прокуратура РФ пытается "впаять" израильтянке 8 лет

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Российская прокуратура попросила Химкинский городской суд приговорить 25-летнюю израильтянку Наама Иш-Шахар к восьми годам колонии общего режима.Израильтянка находится в СИЗО с 9 апреля, когда ее задержали в транзитной зоне аэропорта Шереметьево, сообщает The Times of Israel.В ее вещах девушки нашли 9,6 грамма гашиша. Девушка возвращалась на родину после путешествия по Индии, в Москве у нее была короткая пересадка. Израильтянка обвиняется в контрабанде и хранении наркотиков (часть 2 статьи 229.1 и часть 1 статьи 228 УК РФ). Максимальное наказание за контрабанду наркотиков составляет в России десять лет лишения свободы.Она призналась в хранении наркотиков, однако отрицает контрабанду. Адвокаты подчеркивают, что Наама была задержана в транзитной зоне перед посадкой на самолет, вылетавший в Бен-Гурион, однако российская прокуратура опирается на тот факт, что наркотики пересекли воздушную границу России.