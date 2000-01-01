10.10 15:51 MIGnews.com

Эрдоган пригрозил "отсыпать" Евросоюзу сирийских беженцев

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Вооруженные Турции с момента начала военной операции в Сирии ликвидировали 109 террористов.Об этом заявил президент Турции Реджеп Эрдоган, сообщает информационное агентство Associated Press.По его словам, Анкара и впредь будет оповещать мировую общественность о каждом своем шаге."Вчера начали операцию. Сначала артиллерия, потом авиация, поздно вечером вошли наземные части. На данный момент 109 террористов убито, есть много раненых и сдавшихся. Там начали черную пропаганду против Турции – якобы она бомбит мирных жителей", - заявил Эрдоган.Кроме того, турецкий лидер пригрозил наводнить сирийскими беженцами страны Евросоюза, если те и дальше будут критиковать действия Анкары в Сирии."Если европейские страны продолжат называть турецкую военную операцию на севере Сирии "оккупацией", мы откроем ворота в Европу для 3,6 миллиона сирийских беженцев, находящихся на территории Турции", - заявил он на встрече с руководством правящей турецкой Партии справедливости и развития.В свою очередь министерство обороны Турции отчитывается об успешном ходе как воздушной части операции, так и наземной. Кроме того, сообщается о захвате заранее определенных целей.