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Эрдоган пригрозил `отсыпать` Евросоюзу сирийских беженцев | Фото:10.10 15:51   MIGnews.com

Эрдоган пригрозил "отсыпать" Евросоюзу сирийских беженцев

Вооруженные Турции с момента начала военной операции в Сирии ликвидировали 109 террористов.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Эрдоган, сообщает информационное агентство Associated Press.

По его словам, Анкара и впредь будет оповещать мировую общественность о каждом своем шаге.

"Вчера начали операцию. Сначала артиллерия, потом авиация, поздно вечером вошли наземные части. На данный момент 109 террористов убито, есть много раненых и сдавшихся. Там начали черную пропаганду против Турции – якобы она бомбит мирных жителей", - заявил Эрдоган.

Кроме того, турецкий лидер пригрозил наводнить сирийскими беженцами страны Евросоюза, если те и дальше будут критиковать действия Анкары в Сирии.

"Если европейские страны продолжат называть турецкую военную операцию на севере Сирии "оккупацией", мы откроем ворота в Европу для 3,6 миллиона сирийских беженцев, находящихся на территории Турции", - заявил он на встрече с руководством правящей турецкой Партии справедливости и развития.


В свою очередь министерство обороны Турции отчитывается об успешном ходе как воздушной части операции, так и наземной. Кроме того, сообщается о захвате заранее определенных целей.


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