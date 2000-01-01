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Антисемитизм в Канаде: раввин обнаружил свастику на синагоге | Фото:10.10 18:32   MIGnews.com

Антисемитизм в Канаде: раввин обнаружил свастику на синагоге

В Канаде в конце прошлой недели раввин Гилель Лавери-Исраэли обнаружил свастику в синагоге Бет-Джейкоба в Онтарио.

Об очередном антисемитском инциденте сообщает JNS.org.

"Мне было очень тяжело, сложнее, чем я ожидал. Мне было трудно заниматься обычными делами, зная, что по соседству находятся эти ненавистные люди, которые действительно хотят, чтобы мы ушли. Это та Канада, в которой мы воспитываем наших детей?" – возмутился раввин.

По данным издания, полиция расследует инцидент как преступление на почве ненависти. Еврейская федерация Гамильтона объявила, что предложила правоохранителям любую помощь. Позже граффити с вычеркнутым словом "евреи" было удалено со стен синагоги.


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