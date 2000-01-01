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Выбросил кокаин: новые данные о сбившем ребенка в Йом Кипур | Фото:10.10 14:08   MIGnews.com

Выбросил кокаин: новые данные о сбившем ребенка в Йом Кипур

Водитель, сбивший на смерть 8-летнего мальчика Итая Марги в Йом-Киппур, подозревается в распространении наркотиков и попытке скрыть улики.

Об этом сообщает The Times of Israel. По словам очевидцев, подозреваемый 20-летний Амир Абу Лабен ехал "с бешеной скоростью", а после роковой аварии что-то выбросил в кусты.

Полиция провела обыск и обнаружила 1,6 грамма кокаина, который, по их мнению, предназначался для распространения, а не для личного пользования. Суд продлил срок содержания мужчины под стражей на четыре дня.


Уточняется, что его подозревают в непредумышленном убийстве, нарушении правил дорожного движения, торговле наркотиками и препятствовании расследованию. По словам адвоката, его клиент выражает сожаление по поводу смерти ребенка.

Напомним, что похороны ребенка постоятся 10 октября. Итай был сбит в тот момент, когда вместе с друзьями ехал в районе перекрестка улиц Жаботински и Дерех Намир. Друг Итая стал звать на помощь людей, находившихся на улице. К месту происшествия прибыли следователи дорожной полиции, которые начали расследовать обстоятельства инцидента.


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