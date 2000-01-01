10.10 16:25 MIGnews.com

Наступление Турции: выведен из строя нефтяной объект

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В результате артиллерийского обстрела была выведена из строя нефтяная скважина Румейлан в сирийской провинции Эль-Хасака.Об этом сообщает Al Ekhbariya, где уточняется, будто возник пожар после прямого попадания по объекту.Тем временем, ранее появилась противоречивая информация, будто курды сами подожгли часть нефтяных месторождений в сельском районе Эль-Хасака в ответ на обстрелы турецкой армии.По информации SANA, они жгли документы в штаб-квартире и шины, выпустили снаряды в сторону турецкого пограничного города Нусайбин.