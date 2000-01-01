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Мужа Михаль Села обвинили в убийстве с особой жестокостью 10.10 11:24   MIGnews.com

Мужа Михаль Села обвинили в убийстве с особой жестокостью

Полиция Израиля сообщила, что убийство 32-летней Михаль Села в Моца на прошлой неделе сопровождалось издевательствами и было совершено с особой жестокостью ее мужем, Элираном Малулем.

Полиция потребовала во время слушаний в окружном суде Иерусалима продлить срок предварительного содержания под стражей Малуля на 11 дней. В заявлении полиции также указывается на то, что Малуль отказывается от сотрудничества со следствием. Следователи прибыли в больничную палату Малуля, но он отказался давать ответы на их вопросы. Из-за этого у следствия нет ясного понимания мотивов убийцы. Малуль утверждает, что его мучают боли и он не в состоянии говорить.

Малуль находится в иерусалимской больнице с ранениями живота и шеи, которые он нанес себе после того, как убил Михаль. У Малуля нет отца и матери, родственники отказываются посещать его в больнице.

Полиция надеется на то, что улучшение состояния здоровья Малуля и его перевод в тюрьмы позволит ускорить расследование дела.

Несколько месяцев назад Малуль прекратил работу в центре проблемной молодежи в Иерусалиме и с тех пор работал как предприниматель, оказывая услуги в ремонте помещений.

Семья Малуля написала письмо семье Села. Письмо было передано по требованию адвоката Малуля Идана Гамлиели.


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