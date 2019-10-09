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Наступление Турции: в Сирии пролилась первая кровь | Фото:10.10 11:00   MIGnews.com

Наступление Турции: в Сирии пролилась первая кровь

Арабские СМИ сообщают о первых жертвах турецкой военной операции против курдов в Сирии.

По данным телеканала "Аль Арабия", за первый день наступления погибли по меньшей мере 15 человек, 8 из которых — мирные жители, включая двоих детей.

Уточняется, что в результате авиаударов по городу Рас-аль-Айн, населенным пунктам аль-Маджрафа, аль-Машрафа и Харбат аль-Банат минимум 19 человек были ранены.

По словам представителя оппозиционной коалиции "Демократические силы Сирии" (SDF) Мустафы Бали, "среди населения в регионе царит паника". В связи с этим руководство SDF обратилось к Вашингтону с просьбой установить бесполетную зону.

Ранее стало известно, что турецкая армия нанесла удары по 181 "террористическим целям". В связи с наступлением Турции Сенат США предложил ввести санкции против страны.




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