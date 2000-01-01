Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com












Фото: pixabay.com - Free-Photos 11.10 00:31   MIGnews.com

Помощник обокрал миллионера, обошел мир и покончил с собой

Личный ассистент исполнительного директора банка Goldman Sachs Дэвида Соломона 41-летний Николас ДеМейер украл коллекцию элитного алкоголя, продал его и на вырученные деньги отправился в кругосветное путешествие, а после выдвинутых миллионером обвинений наложил на себя руки.

По информации New York Post, он снял номер на 33-м этаже отеля Carlyle в Нью-Йорке, отправил своей сестре сообщения о том, что собирается покончить с собой, о чем она предупредила персонал гостиницы, однако они не успели - мужчина прыгнул.

"Я и моя жена Мэри глубоко опечалены тем, что Николас покончил с собой. На протяжении нескольких лет он был близким другом нашей семьи, и мы все убиты горем, узнав о его трагической гибели", - прокомментировал произошедшее Соломон.

Известно, что ассистент украл около 500 бутылок вина на сумму 1,2 миллиона долларов за 8 лет, а потом уехал путешествовать в Рим, Буэнос-Айрес и Рио-де-Жанейро. В Штатах мужчину искали федералы, ему грозило 10 лет заключения.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
17:55
Огненный террор продолжается: на юге вспыхнули новые пожары
17:32
Израиль: Видеокамеры не могут отслеживать парковку
17:22
Тегеран отреагировал на обвинение иранского посла в заговоре
17:00
Скандал после твита Хазана о звезде Фауды
16:51
Израильтянка похитила взрослого сына, после чего он умер
16:36
Израильтяне массово подают заявки на ношение оружия
16:17
Авария "Союза" зафиксирована на 165-й секунде полета
15:41
ООН призвала Саудовскую Аравию прекратить удары по Йемену
15:15
ЦАХАЛ разрушил 15-й тоннель террористов
14:54
ЦАХАЛ разыскивает террориста ранившего солдата
14:45
Теракт рядом с военной базой в Самарии, ранен резервист
14:02
Арье Дери: у детей Ахариш и Халеви будут серьезные проблемы
13:00
Авария во время старта СОЮЗ МК-10, экипаж жив
12:38
Террор воздушных шаров: Газа, Иерусалим, Бат-Ям
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus