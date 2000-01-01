11.10 00:31 MIGnews.com

Помощник обокрал миллионера, обошел мир и покончил с собой

Поделиться

Все по теме

Комментарии







Личный ассистент исполнительного директора банка Goldman Sachs Дэвида Соломона 41-летний Николас ДеМейер украл коллекцию элитного алкоголя, продал его и на вырученные деньги отправился в кругосветное путешествие, а после выдвинутых миллионером обвинений наложил на себя руки.По информации New York Post, он снял номер на 33-м этаже отеля Carlyle в Нью-Йорке, отправил своей сестре сообщения о том, что собирается покончить с собой, о чем она предупредила персонал гостиницы, однако они не успели - мужчина прыгнул."Я и моя жена Мэри глубоко опечалены тем, что Николас покончил с собой. На протяжении нескольких лет он был близким другом нашей семьи, и мы все убиты горем, узнав о его трагической гибели", - прокомментировал произошедшее Соломон.Известно, что ассистент украл около 500 бутылок вина на сумму 1,2 миллиона долларов за 8 лет, а потом уехал путешествовать в Рим, Буэнос-Айрес и Рио-де-Жанейро. В Штатах мужчину искали федералы, ему грозило 10 лет заключения.