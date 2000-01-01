Китай признал существование концлагерей для мусульман
Китай впервые официально признал существование концентрационных лагерей перевоспитания для уйгуров-мусульман. Они упоминаются в докладе комитета Собрания народных представителей Синьцзян-Уйгурского района 13-го созыва.
Согласно документу, для сдерживания экстремистской деятельности в регионе "в специальных учебно-тренировочных центрах проводятся мероприятия по индивидуальному и профессионально-квалификационному образованию".
Кроме того, в них преподают право, "занимаются идеологическим воспитанием, помогают привести в порядок мысли, исправить поведение, выучить государственный язык". При этом автор документа уверяет, что в центрах перевоспитания используется "гуманный подход".