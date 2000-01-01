10.10 20:41 MIGnews.com

Турция согласилась поставлять в Ирак больше воды

Поделиться

Все по теме

Комментарии







Президент Турции Тайип Эрдоган согласился увеличить поставки воды в Ирак, об этом заявил спикер парламента Ирака Мохаммед аль-Халбоуси. Об этом сообщает Jerusalem Post.С тех пор, как Анкара направляет воды реки Тигр на нужды плотины Илису, кризис с чистой водой в Ираке значительно ухудшился."Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласился с нашей просьбой гарантировать, что вода достигнет всех провинций Ирака, особенно Басры", - сказал в заявлении Хэлбуси, встретившийся с Эрдоганом накануне в Турции.