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Фото: pixabay.com - 3345408 10.10 20:41   MIGnews.com

Турция согласилась поставлять в Ирак больше воды

Президент Турции Тайип Эрдоган согласился увеличить поставки воды в Ирак, об этом заявил спикер парламента Ирака Мохаммед аль-Халбоуси. Об этом сообщает Jerusalem Post.

С тех пор, как Анкара направляет воды реки Тигр на нужды плотины Илису, кризис с чистой водой в Ираке значительно ухудшился.

"Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласился с нашей просьбой гарантировать, что вода достигнет всех провинций Ирака, особенно Басры", - сказал в заявлении Хэлбуси, встретившийся с Эрдоганом накануне в Турции.


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