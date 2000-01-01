Запущенные из Газы горящие шары вновь приводят к пожарам
Горящие воздушные шары, запущенные из Газы, спровоцировали пожар возле пограничного поселения в Кисуфиме в Региональном совете Эшколь.
На данный момент пожарные работают над тем, чтобы погасить там пламя, сообщает Jerusalem Post.
Как сообщалось ранее, вчера горящий воздушный шар впервые долетел до центра Израиля. В городе Модиин-Маккабим-Реут, который расположен между Иерусалимом и Тель-Авивом, обнаружили горящий воздушный шар. Он зацепился за деревья в Региональном совете.