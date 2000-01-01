10.10 19:14 MIGnews.com
На Майорке произошло смертоносное наводнение
На известном туристическом острове Майорка, что в Испании, ночью в результате сильного наводнения погибли пять человек.
Еще 12 человек считаются пропавшими без вести, сообщили Reuters
.
Региональное правительство собралось на экстренное совещание в связи с этой стихией. На место происшествия были отправлены спасатели и военные.
Премьер-министр Испании Педро Санчес планирует посетить Майорку к концу сегодняшнего дня.
Поделиться
Все по теме
Комментарии