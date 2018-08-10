Ограблен рэпер, исполнивший песню Despacito

Гражданин Пуэрто-Рико рэпер Рамон Луис Айяла, более известный как Daddy Yankee, был ограблен в Испании на сумму около 2 миллионов долларов. Об этом сообщили на Lenta.ru.
Во время европейского тура музыканта, в его отсутствие в отеле, неизвестный пришел к администратору и, представившись постояльцем, попросил открыть ему сейф. Сотрудники отеля без колебаний отдали неизвестному драгоценности Рамона на сумму около 2 миллионов долларов.
Агенты исполнителя сообщили, что кража произошла, однако никаких официальных заявлений не будет чтоб не мешать следствию. Кроме того, факт кражи у рэпера подтворили в испанской полиции.
Весной этого года клип Daddy Yankee Despacito набрал 5 миллиардов просмотров в YouTube, что стало рекордом для сервиса. Однако вследствие хакерской атаки, он был удален через две недели после достижения рекорда.