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скриншот с видео YouTube 11.08 00:21   MIGnews.com

Ограблен рэпер, исполнивший песню Despacito

Гражданин Пуэрто-Рико рэпер Рамон Луис Айяла, более известный как Daddy Yankee, был ограблен в Испании на сумму около 2 миллионов долларов. Об этом сообщили на Lenta.ru.

Во время европейского тура музыканта, в его отсутствие в отеле, неизвестный пришел к администратору и, представившись постояльцем, попросил открыть ему сейф. Сотрудники отеля без колебаний отдали неизвестному драгоценности Рамона на сумму около 2 миллионов долларов.

Агенты исполнителя сообщили, что кража произошла, однако никаких официальных заявлений не будет чтоб не мешать следствию. Кроме того, факт кражи у рэпера подтворили в испанской полиции.

Весной этого года клип Daddy Yankee Despacito набрал 5 миллиардов просмотров в YouTube, что стало рекордом для сервиса. Однако вследствие хакерской атаки, он был удален через две недели после достижения рекорда.


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