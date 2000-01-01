Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com












скриншот с видео YouTube 10.08 11:02   MIGnews.com

Прокуратура США проверяет Стивена Сигала

Голливудского актера Стивена Сигала заподозрили в сексуальных домогательствах и начали проверку после соответствующих обвинений со стороны нескольких коллег по съемкам.

"Департамент полиции Лос-Анджелеса передал нам дело о сексуальных домогательствах, касающееся Стивена Сигала. Мы продолжаем его проверять", - передал сообщение прокуратуры "Корреспондент".

Кроме того, известно, что вместе с проверкой актера, ведется расследование сексуальных домогательств вызвавшего скандал Харви Вайнштейна и поведения комика Энтони Андерсона с коллегами женского пола.

Ранее в изнасиловании Сигала обвинила актриса Регина Симонс, фотомодель журнала Playboy Дженни Маккарти, актриса Лиза Герреро и артистка Порша де Росси же признались, что он предпринимал попытки склонить их к сексу, шантажировать или унижать. Кроме того, большинство женщин сообщили, что Стивен Сигал домогался к ним во время кастинга.

Напомним, в прошлом году Сигал получил российское гражданство, а в понедельник, 6 августа, стал спецпредставителем по вопросам гуманитарных связей между Россией и США.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
12:39
Генерал: "Меня тошнит от стыда из-за перемирия с ХАМАСом"
12:12
Германия разрешила свастику и Гитлера в видеоиграх
11:49
Депутат из коалиции: Либерман - худший министр обороны
11:26
Мать судится с Рекевет Исраэль - поезд чуть не убил ее дочь
11:15
Медведев: новые санкции - объявление экономической войны
10:51
Юг Израиля восстанавливается после обстрелов
10:28
Не только ракеты: ХАМАС атакует израильтян в кибермире
10:08
В Эстонии нашли выпущенную испанцами ракету
09:59
Объявивший войну раввинату раввин возглавил Мерец в Хайфе
09:05
Крупнейший американский самолет "споткнулся" при посадке
08:45
Впервые с 2011 года: ООН патрулирует Голаны без России
08:04
ООН призвал расследовать смерть детей в йеменском автобусе
07:52
Министр Регев призывает уничтожать лидеров ХАМАСа
07:34
Израильский футбол бьет рекорды
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus