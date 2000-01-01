Прокуратура США проверяет Стивена Сигала

Голливудского актера Стивена Сигала заподозрили в сексуальных домогательствах и начали проверку после соответствующих обвинений со стороны нескольких коллег по съемкам.
"Департамент полиции Лос-Анджелеса передал нам дело о сексуальных домогательствах, касающееся Стивена Сигала. Мы продолжаем его проверять", - передал сообщение прокуратуры "Корреспондент".
Кроме того, известно, что вместе с проверкой актера, ведется расследование сексуальных домогательств вызвавшего скандал Харви Вайнштейна и поведения комика Энтони Андерсона с коллегами женского пола.
Ранее в изнасиловании Сигала обвинила актриса Регина Симонс, фотомодель журнала Playboy Дженни Маккарти, актриса Лиза Герреро и артистка Порша де Росси же признались, что он предпринимал попытки склонить их к сексу, шантажировать или унижать. Кроме того, большинство женщин сообщили, что Стивен Сигал домогался к ним во время кастинга.
Напомним, в прошлом году Сигал получил российское гражданство, а в понедельник, 6 августа, стал спецпредставителем по вопросам гуманитарных связей между Россией и США.