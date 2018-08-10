10.08 09:05 MIGnews.com
Крупнейший американский самолет "споткнулся" при посадке
Самый большой транспортный самолет Соединенных Штатов C-5 Galaxy свалился на взлетно-посадочную полосу носом из-за того, что у воздушного судна вовремя не сработали передние шасси.
Источник Lenta.ru
сообщает, что точная дата сьемки неизвестна, однако видео попало в сеть недавно.
"Редкое наблюдение ... C-5 не на шасси, а его механизм частично убран. Серьезно, хотя, красиво села эта команда", - сообщил источник, опубликовавший видео на Facebook.
C-5 Galaxy занимает третье место в мире по грузоподъемности, его опередили украинские Ан-225 "Мрия" и Ан-124 "Руслан". Он способен перевозить до 120 тонн на расстояние до 4,4 тысячи километров.
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