В Эстонии нашли выпущенную испанцами ракету

Ракета была обнаружена в 80 километрах от случайного запуска в торфяных болотах эстонского заповедника. После соприкосновения с торфяником, ракета вызвала возгорание. Об этом сообщили на DW.
По информации пресс-службы Лыунаского спасательного центра, из-за взрыва в деревню Кярде волости Йыгева была вызвана группа пожарников, которые обнаружили воронку от взрыва и начали турить загоревшиеся болотные ресурсы. Однако командующий ВВС Эстонии полковник Рийво Валге заявил, что пожарные не обнаружили на месте никаких обломков ракеты.
Как сообщалось ранее, в среду, 8 августа, пилот истребителя испанских ВВС Eurofighter , выполняя патрулирование в небе Эстонии ненамеренно выпустил ракету класса воздух-воздух AIM-120. После этого министр обороны Эстонии Юри Луйк заявил, что полеты истребителей НАТО Eurofighter временно запрещены над территорией страны до выяснения обстоятельств ошибочного запуска ракеты.