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Фото из архива 10.08 08:04   MIGnews.com

ООН призвал расследовать смерть детей в йеменском автобусе

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал специалистов расследовать гибель детей в йеменской провинции Саада от авиаудара.

Как сообщили на DW, Гутерриш заявил, что стороны должны "соблюдать свои обязательства в рамках международного гуманитарного прав" и избегать атак "по мирным жителям и гражданским целям".

Глава ООН пояснил, что единственный выход из сложной конфликтной ситуации, сложившейся в регионе - конструктивный диалог. Кроме того, он обвинил в смерти детей международную коалицию во главе с Саудовской Аравией, которая ведет в Йемене охоту на хуситов.

Напомним, из-за ракеты, выпущенной из истребителя, взорвался автобус, перевозивший детей. Из-за происшествия пострадало 48 человек, из которых 30 - дети. Еще 29 детей погибло.


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