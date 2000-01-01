10.08 21:05 MIGnews.com
На главном израильском шоссе взорвался автомобиль Ferrari
На одной из главных магистралей Израиля сегодня сгорело практически дотла спортивное авто Ferrari, сообщает в пятницу, 10 августа The Times of Israel
.
О пострадавших не сообщается.
По данным издания, ЧП произошло на трассе №6 в пригороде Кирьят-Гата.
Свидетели рассказали журналистам, что пламя охватило автомобиль неожиданно, когда оно мчалось на огромной скорости.
Пожарным удалось быстро ликвидировать возгорание.
Во время тушения пожара шоссе в северном направлении было перекрыто, а в южном — образовались тяжелые пробки.
Причина возникновения пожара пока еще не ясна.
Автомобиль был моделью Ferrari 458 и его стоимость оценивается в 800 000 шекелей (215 000 долларов), передает Ynet.
Такие машины начали продавать в Израиле два года назад.
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