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На главном израильском шоссе взорвался автомобиль Ferrari | Фото:10.08 21:05   MIGnews.com

На главном израильском шоссе взорвался автомобиль Ferrari

На одной из главных магистралей Израиля сегодня сгорело практически дотла спортивное авто Ferrari, сообщает в пятницу, 10 августа The Times of Israel.

О пострадавших не сообщается.

По данным издания, ЧП произошло на трассе №6 в пригороде Кирьят-Гата.

Свидетели рассказали журналистам, что пламя охватило автомобиль неожиданно, когда оно мчалось на огромной скорости.

Пожарным удалось быстро ликвидировать возгорание.

Во время тушения пожара шоссе в северном направлении было перекрыто, а в южном — образовались тяжелые пробки.

Причина возникновения пожара пока еще не ясна.

Автомобиль был моделью Ferrari 458 и его стоимость оценивается в 800 000 шекелей (215 000 долларов), передает Ynet.

Такие машины начали продавать в Израиле два года назад.


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