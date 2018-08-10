В США основателя Broadcom обвинили в торговле наркотиками
Одного из основателей компании Broadcom миллиардера Генри Николаса III задержала полиция. Его обвиняют в продаже кокаина, героина, экстази и метамфетамином.
В районе казино и ночных клубов Лас-Вегаса задержали бывшего владельца компании Broadcom, занимающейся разработкой полупроводников. Охрана отеля, в котором остановился миллиардер, обнаружила в его номере партию наркотиков и вызвала полицию.
По информации РБК, с ним была также задержана спутница по имени Эшли Фарго. Обоих обвинили в продаже наркотиков, однако отпустили по залог. Суд по их делу состоится в сентябре. Адвокат Николаса заявил, что юридический отдел занимается этим делом.
Компания Broadcom была основана в 2003 году, однако позже ее продали, а у основателя осталось 3% акций. На данный момент его состояние оценили в 3,1 миллиарда долларов.