10.08 12:12 MIGnews.com

Германия разрешила свастику и Гитлера в видеоиграх

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Распространяемые в Германии компьютерные и видеоигры теперь могут включать свастику и иную нацистскую символику. Данное постановление было принято Органом саморегулирования развлекательного программного обеспечения (USK) 9 августа в свете дебатов из-за мегапопулярной игры Wolfenstein II, в которой игроки сражаются с силами Третьего рейха и его фюрером Адольфом Гитлером.Ранее из-за противоречий с Уголовным кодексом ФРГ, запрещающим изображение "антиконституционной" символики (в том числе и свастику), разработчики игры решили заменить главный нацистский знак на треугольник и "сбрить" Гитлеру усы, что вызвало волну негодования в геймерском сообществе, поскольку в кино данные ограничения не действуют.После требования разобраться USK поставил игры вровень с фильмами, которые, считаясь произведением искусства, были освобождены от запрета."Благодаря изменению интерпретации закона, игры смогут впервые получить рейтинг по возрасту USK. Это уже давно относится к фильмам и ко всему, что связанно со свободой искусства, и теперь это справедливо в случае с компьютерными и видеоиграми", – сказала директор USK Элизабет Секкер.