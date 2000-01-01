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Фото из архива 10.08 13:10   MIGnews.com

Соорганизатора теракта 2001 года в США освободят досрочно

Уроженец Марокко Мунир аль-Мотасадек, который был признан соучастником группы Мохаммеда Атты, организовавшей теракт 2001 года в США, может быть освобожден досрочно. В 2007 году суд посадил террориста на 15 лет, теперь же обсуждается возможность освободить его за три месяца до окончания срока.

По сообщению DW, Мунир аль-Мотасадек может покинуть стены Гамбургской тюрьмы уже 15 октября. После освобождения он сможет получать социальную финансовую помощь, если останется в Германии. В связи с этим, было принято решение незамедлительно отправить его в родную страну, где у марокканца живет жена из Беларуси и дети.

В 2014 году заключенный подавал прошение на досрочное освобождение, однако для его получения Мунир должен был отказаться от своей религии и радикального мировоззрения, на что он не пошел. В связи с этим, террорист был признан все так же представляющим опасность и в освобождении ему отказали.


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